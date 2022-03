POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug und Diebstahl von Dieselkraftstoff

Wittlich-Lüxem (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 04.03.2022, 19.00 Uhr bis Samstag, den 05.03.2022, 10.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Zum Wenigenberg" im Wittlicher Stadtteil Lüxem ein. Zeugen, die im vorgenannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, dies der Polizeiinspektion Wittlich mitzuteilen unter der Tel.: 06571-9260 oder per Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de. Rückfragen ...

