Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Gegen 12:40 Uhr ist es am Montag auf der B 229 zu einem Unfall gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Auto, von Soest kommend, stadtauswärts unterwegs. An der Auffahrt Richtung Kassel beabsichtigte er nach links auf die Autobahn abzubiegen. Dabei überfuhr er nach Zeugenaussagen die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Beim Abbiegen kollidierte er mit einem entgegen kommenden Wohnmobil, das in Richtung Soest fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 65-jährige Fahrer des Wohnmobils aus Bergisch Gladbach und der junge Autofahrer blieben unverletzt. Eine 44-jährige Soesterin, die im Mercedes des 19-Jährigen auf dem Beifahrersitz saß, wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Arnsberger Straße in Fahrtrichtung Soest für eineinhalb Stunden gesperrt. (wo)

