Polizei Hamburg

POL-HH: 210921-3. Zeugenaufruf nach Flucht vor der Polizei in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.09.2021, 15.30 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Großmoordamm

Während seiner Flucht vor der Polizei missachtete der 33-jährige Fahrer rotlichtzeigende Ampeln, fuhr in den Gegenverkehr und verursachte mutmaßlich einen Verkehrsunfall mit einem blauen Transporter. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie bereits in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 15.09.2021 - 09:30 "POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall nach Flucht vor der Polizei" berichtet wurde, flüchtete der 33-jährige Fahrer eines Mercedes C 63 AMG nach einem Rotlichtverstoß an der Walter-Dudek-Brücke in Richtung Großmoordamm und verursachte im weiteren Verlauf einen Verkehrsunfall in Seevetal.

Während der ersten Kilometer der Flucht soll es zu verkehrsgefährdendem Fahrverhalten und zudem zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Fluchtfahrzeug und einem blauen Transporter gekommen sein.

Der blaue Transporter hatte den Weg fortgesetzt, ohne eine Unfallaufnahme abzuwarten.

Die Verkehrsermittler der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten sowie zu dem blauen Transporter oder zu diesem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/54961 zu melden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell