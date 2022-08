Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall mit Pedelec-Fahrerin

Soest (ots)

Am Montag, um 06:45 Uhr, kam es an der Einmündung des Hauptlinder Weg auf den Riga Ring zu einem Unfall. Ein 43-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem VW Passat den Hauptlinder Weg. An der Einmündung stoppte er seinen Pkw im Bereich des dort verlaufenden Radweges. Eine 28-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg aus Richtung Ostenhellweg kommend unterwegs. An der Einmündung kam es zur Kollision mit dem Passat des 43-Jährigen. Dabei stürzte die ohne Helm fahrende Radlerin und verletzte sich leicht. Sie wurde zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (lü)

