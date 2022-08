Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Möhnesee / Niederbergheim (ots)

Am Sonntag führte der Verkehrsdienst der Polizei Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Dabei fielen dieses Mal besonders viele Motorradfahrer auf. An einer Strecke mit Tempolimit 70, fuhr ein Motorradfahrer mit 152 Stundenkilometern durch. Weil ihm das eine Fahrverbot wohl nicht ausreichte, kam er eine Zeit später nochmals zurück und fuhr mit 135 Stundenkilometern in der anderen Richtung durch die Messstelle. In Niederbergheim viel ein Motorradfahrer in einem 50er Bereich mit 127 Stundenkilometern auf. Insgesamt wurden 210 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Davon werden 151 mit einem Verwarngeld belegt. 59 Verkehrsteilnehmer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, davon werden neun Motorradfahrer mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die Polizei bleibt gerade in diesem Bereich weiter sehr aktiv bei der Kontrolle der Tempolimits. Unfälle bei hohen Geschwindigkeiten führen oftmals zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen. "Wir wollen, dass Sie gesund ankommen!" (lü)

