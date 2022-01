Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden.

Mannheim-Feudenheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen im Stadtteil Feudenheim wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Ein20-jähriger Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem Kia auf der Straße "Am Aubuckel" in Richtung Neustadter Straße unterwegs. An der Kreuzung Wingertsbuckel/Neustadter Straße missachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Mercedes-Fahrerin, die den Wingertsbuckel in Richtung Neustadter Straße befuhr. Die dortige Ampel war außer Betrieb und zeigte für den 20-Jährigen gelbes Blinklicht. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach der Kollision schleuderte der Kia nach links in eine Grünfläche und beschädigte dabei einen Ampelmast und ein Verkehrszeichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich zur eingehenden Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Schaden an Ampel und Verkehrszeichen kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für den Straßenverkehr blockiert, die Straßenbahnen der rnv konnten die Unfallstelle ungehindert passieren.

