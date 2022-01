Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an PKW, Zeugenaufruf

Eppelheim (ots)

Am vergangenen Mittwoch stellte eine 44-jährige Geschädigte an ihrem geparkten VW Golf fest, dass er rund um an unterschiedlichen Stellen zerkratzt war. Sie hatte ihr Auto sechs Wochen zuvor in der Stresemannstraße geparkt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221. 3418-0 in Verbindung zu setzen

