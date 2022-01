Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen in Gegenverkehr geraten und verunfallt

Schriesheim (ots)

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr geriet eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin beim Rechtsabbiegen von der Talstraße auf die B3 in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrerin. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, ist nicht bekannt. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 61-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell