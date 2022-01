Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 48-jähriger Mann beschädigt geparkte Autos - weitere Geschädigte gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 48-jähriger Mann beschädigte am frühen Freitagmorgen im Ortsteil Edingen mehrere am Fahrbahnrand geparkte Autos. Kurz nach 2 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da eine unbekannte Person schreiend durch die Hauptstraße laufen und gegen geparkte Autos treten würde. Durch eine Polizeistreife konnte der Mann schließlich angetroffen werden. Gegenüber den Beamten äußerte, dass er sauer sein, da ein von ihm gerufenes Taxi ihn nicht transportieren wollte und er darüber erzürnt sei. Seine Wut ließ er daraufhin an den geparkten Autos aus.

Bei einer ersten Überprüfung konnten ein VW und ein Seat festgestellt werden, die frische Beschädigungen aufwiesen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen den 48-jährigen Mann dauern an.

Weitere Geschädigte, die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

