Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw fährt gezielt auf Politesse zu - Frau rettet sich durch Sprung zur Seite

Euskirchen (ots)

Nur durch einen Sprung zur Seite hat sich am Montagmorgen (10. Januar) in Euskirchen eine Mitarbeiterin (52) des Ordnungsamts vor einem herannahenden Pkw in Sicherheit bringen können. Offensichtlich absichtlich, war der unbekannte Fahrer auf die 52-Jährige zugefahren. Die Frau blieb unverletzt.

Gemeinsam mit einem Kollegen (30) war die Angehörige der städtischen Verkehrsüberwachung gegen 10.15 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Als beide vom Rüdesheimer Platz in den Rüdesheimer Torwall einbogen, näherte sich aus Richtung Luisenstraße kommend ein Peugeot Van. Der Fahrer beschleunigte in dem verkehrsberuhigten Bereich durch Aufdrehen des Motors hörbar und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gezielt auf die Frau zu. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprang die 52-Jährige zum Schutz vor ihren Kollegen.

Erst nach Erreichen des "Viehplätzchens" reduzierte der Fahrer seine Geschwindigkeit und flüchtete mit seinem Fahrzeug in Richtung Rüdesheimer Platz.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

