Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Einbrüche in Windelsbleiche

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Windelsbleiche - Einbrecher hatten es in der Nacht auf Donnerstag, 07.04.2022, auf Firmengebäude an der Fabrikstraße und der Enniskillener Straße abgesehen. Zeugen gesucht.

Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag, 08:30 Uhr, machten sich bisher unbekannte Täter an drei Firmengebäude in der Nähe der Senner Straße zu schaffen.

Über ein Fenster im Erdgeschoss verschafften sich die Täter Zugang zu einer Lackier- und Karosseriewerkstatt an der Fabrikstraße. Im Gebäudeinneren durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen Bargeld an sich.

In derselben Straße brachen die Täter über eine Tür in eine Kfz-Werkstatt ein. Sie stahlen ein Analysegerät zur Fehlersuche in Kfz-Motoren und flüchteten aus dem Gebäude.

An der Enniskillener Straße blieb es bei einem Versuch. Die Werkstatttür eines Kfz-Betriebes hielt den Hebelversuchen der Einbrecher stand.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell