Polizei Bielefeld

POL-BI: Dreiste Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Mittwoch, 06.04.2022, hielt ein Ladendetektiv zwei Männer nach einem Diebstahl von vielen Kleidungsstücken fest. Ein Haftrichter erließ für den Älteren einen Untersuchungshaftbefehl.

Einem Ladendetektiv fiel gegen 17:20 Uhr ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, nahe der Schäferstraße, auf. Er sah, wie der vermeintliche Kunde sich aus einem Regal eine Tasche des Ladens nahm, das Etikett abriss und die Tasche dann in einer Ecke des Geschäftes ablegte. Der Zeuge beobachtete, wie der Verdächtige und ein zweiter jüngerer Mann durch die Gänge des Ladens gingen und Ware aus den Regalen nahmen. Die Diebe legten die Kleidung in die deponierte Tasche und gingen erneut durch die Gänge, um weitere Ware herauszunehmen. Als die Tasche prall gefüllt war, nahm der Ältere des Duos diese an sich. Die Diebe versuchten nun gemeinsam mit der Beute von mehreren Hundert Euro das Geschäft zu verlassen, wurden jedoch am Eingang von dem Detektiv und einem zweiten Sicherheitsmitarbeiter abgefangen.

Nachdem Polizisten die Personalien des 19-jährigen Tatverdächtigen festgestellt hatten, konnte er seinen Weg fortsetzen. Ein Strafverfahren ist gegen ihn eingeleitet. Den 36-jährigen Ladendieb ohne festen Wohnsitz nahmen die Beamten fest.

Kriminalbeamte führten ihn am 07.04.2022 einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell