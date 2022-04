Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffahrunfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Freitagmorgen, 08.04.2022, ereignete sich ein Auffahrunfall mit vier Pkw auf dem Ostwestfalendamm. Durch die Unfallaufnahme kam es zu einem Rückstau.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Paderborner mit einem Skoda den Ostwestfalendamm in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste er aufgrund eines Rückstaus ab, woraufhin drei nachfolgende Pkw auffuhren.

Zuerst fuhr eine 20-jährige Golf-Fahrerin aus Verl auf den Skoda auf. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Gütersloh fuhr sodann auf den Golf auf und zuletzt fuhr dem Gütersloher ein 19-jähriger Golf-Fahrer aus Gütersloh auf.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Dennoch kam es zu Rückstau, weshalb der nachfolgende Verkehr an der Ausfahrt Südring in Richtung Quelle abgeleitet wurde.

Für das Aufladen des abzuschleppenden Pkw war der OWD in Fahrtrichtung Innenstadt kurzzeitig voll gesperrt. Der Einsatz wurde um 08:20 Uhr beendet.

