POL-BI: Unbelehrbarer Bielefelder verliert Führerschein und PKW an die Polizei

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Graf-von-Stauffenberg-Straße hat ein unbekannter Täter drei E-Bike-Akkus entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Bewohnerin bemerkte am Donnerstagmorgen, dass Akkus von den im Keller abgestellten E-Bikes fehlten und informierte die Besitzer. Die Akkus der Marke Bosch waren mit einem Schloss an den Fahrrädern gesichert. Auf ...

