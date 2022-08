Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallstelle gesucht

Soest/Möhnesee (ots)

Am Montag, um 18:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung am Seidenstücker Weg in Soest ein Pkw auf. Der 81-jährige Autofahrer aus Soest war mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen unterwegs. Beide Reifen auf der rechten Seite waren platt und die Mäntel bereits seitlich aufgerissen. Der Senior gab an, in Möhnesee-Wamel einen Blumenkübel umgefahren zu haben. Dabei wären die Reifen kaputt gegangen. Auf den Hinweis, dass er so eine Unfallflucht begangen hätte, gab er an, die Situation so nicht eingeschätzt zu haben. Die Beamten suchten später die angebliche Unfallstelle auf, konnten jedoch nichts entdecken. Zeugen, die eine dazu passende Beschädigung feststellen können, werden gebeten dies unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell