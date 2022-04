Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 26.04.2022

Goslar (ots)

Diebstahl aus Scheune in Astfeld

Im Zeitraum vom So., 24.04.22, 15.00 Uhr, bis zum Mo., 25.04.22, 13.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Scheune in Astfeld, Am Wellbach, ein. Es wurden diverse Gegenstände wie Kettensägen, Drohnen und ferngesteuerte Elektroautos entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Langelsheim unter Tel. 05326-978780 entgegen.

Unfall durch Rückwärtsfahren

Am Mo., 25.04.22, 14.35 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters die Tackenstraße in Astfeld, i.R. Goslarsche Str. An der Einmündung hielt er verkehrsbedingt an. Als hinter ihm ein Pkw Skoda einer 42-jährigen Frau aus Goslar wartete, fuhr er aus nicht geklärter Ursache rückwärts gegen diesen Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 10 000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

