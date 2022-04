POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 25.04.22

Goslar (ots) - Einbrüche in Ärztehaus in der Herzog-Wilhelm-Straße: Bislang unbekannte/r Täter verschaffte/n sich auf noch nicht geklärte Art Zutritt in das Ärztehaus in der Herzog-Wilhelm-Straße. Hier wurde versucht mit einem Hebelwerkzeug eine Zugangstür für die dortige Apotheke zu Öffnen was jedoch misslang. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag, den 23.04.2022, 13.00 Uhr, bis zur Feststellung am ...

