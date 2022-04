Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.04.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden - Höhe 520,- Euro

Am Sonntag, d. 24.04.22, 14.59 Uhr, befuhr ein 66jähriger Mann aus Kirchberg mit seinem Fahrrad die L 526 aus Richtung Ildehausen in Richtung Kirchberg. In einer scharfen Rechtskurve geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden Pkw eines 77jährigen Mannes aus Lemgo. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde mit einem RTW der Asklepios-Klinik Seesen zugeführt.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ein 48jähriger Mann aus Seesen befuhr am 24.04.22 in der Zeit von 12.26h bis 12.28h, mit einem Kleinkraftrad die B 243, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren ohne erforderliche Mofa-Prüfbescheinigung

Ein 20jähriger Mann aus Seesen befuhr am 24.04.22, in der Zeit von 12.26 bis 12.45h, mit einem Mofa die B 243, ohne im Besitz der erforderlichen Mofa-Prüfbescheinigung zu sein Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 24.04.22 gegen 14.50h befuhren ein 77jähriger Mann und eine 64jährige Frau aus Seesen mit ihren sogenannten E-Scootern die Lautenthaler Straße in Seesen. Für die E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen beide Personen eingeleitet.

Ruhestörender Lärm

Am 24.04.22, spielte ein 25jähriger Mann aus Rhüden im Salinenweg in Rhüden überlaute Musik ab. Dadurch wurde die Nachbarschaft belästigt. Der Mann zeigte sich nicht einsichtig und stellte die Musik erst nach mehrfacher Aufforderung leiser. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einfacher Handtaschendiebstahl

Am 23.04.22 entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 14.00h bis 17.00h die Geldbörse mit EC-Karte aus einer, im Hausflur in der Talstraße in Seesen, abgestellten Handtasche einer 58jährigen Frau aus Seesen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen

Zwei beschuldigte Männer (21 Jahre und 22 Jahre) aus Seesen stehen im Verdacht am 25.04.22 in der Zeit von 01.20 bis 01.25h den durch die Firma des 20jährigen Zeugen aus Seesen gehaltenen Pkw auf der Lessingstraße in Seesen gegen den Willen des Zeugen in Gebrauch genommen zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter einfacher Diebstahl aus Kellerräumen

Am 25.04.22 gegen 04.00h versuchte ein unbekannter Täter sich Zugang zu einem Kellerraum in der Eisenbahnstraße in Seesen zu verschaffen. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und entfernte sich über den Grundstückszaun auf das Nachbargrundstück. Videoaufzeichnungen sind vorhanden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A.

Knackstedt, POK

