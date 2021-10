Polizei Mettmann

POL-ME: 19-jähriger Motorradfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2110156

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (27. Oktober 2021) kam es im Kreuzungsbereich Hardt / Hans-Sachs-Weg in Langenfeld zu einem Abbiegeunfall, bei dem ein Audi mit einem ihm entgegenkommenden Motorrad zusammen stieß. Der Motorradfahrer stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 32-jähriger Audifahrer die Straße Hardt in Richtung Schneiderstraße. In Höhe des Kreuzungsbereiches Hardt / Hans-Sachs-Weg hatte er die Absicht, nach links auf den Hans-Sachs-Weg abzubiegen. Im Abbiegevorgang stieß er mit einem ihm entgegenkommenden 19-jährigen Fahrer eines Motorrades der Marke Derbi zusammen, welcher die Hardt aus Richtung Schneiderstraße kommend befuhr. Der 19 Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Nach einer erstmedizinischen Versorgung durch die hinzugezogenen Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein nicht mehr fahrbereites Motorrad der Marke Derbi Terra wurde an einen Angehörigen übergeben.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden an den beteiligten Fahrzeugen auf circa 5.500 Euro.

