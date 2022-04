POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.04.2022

Goslar (ots) - Goslar - Glaseingangstüren beschädigt Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 23.04.2022, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 24.04.2022, 12:30 Uhr, zwei Glaseingangstüren der Realschule "Goldene Aue" in der Bornhardtstraße. In das Gebäude wurde in diesem Zusammenhang nicht eingedrungen. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro ...

