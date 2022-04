Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 26.04.22

Goslar (ots)

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02.50 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in der Wallstraße einzudringen. Hierzu benutzte er den zuvor entwendeten Haustürschlüssel der Hauseigentümer. Da diese jedoch bereits das Türschloss ausgewechselt hatten, konnte der Täter nicht ins Innere gelangen. Da das Haus videoüberwacht war, konnte die Tat aufgezeichnet und die Aufnahmen der Polizei zu Ermittlungszwecken zur Verfügung gestellt werden. Die gleiche Person wurde an drei weiteren Orten im Bereich von Einfamilienhäusern in der Eisenbahnstrasse, Hermann-Löns-Straße und August-Winning-Straße festgestellt bzw. videografiert. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, bekleidet mit einer dunklen Daunensteppjacke mit Kapuze, ein dunkler Rucksack wurde mitgeführt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Person unter 05381/9440.

Sachbeschädigung

In Hahausen, im Bereich Neustadt, kam es in der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 08.00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Mehrere in Folie gepresste Heuballen des 40-jährigen Anzeigenerstatters wurden durch einen bislang Unbekannten aufgeschlitzt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro beziffert.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 19.94.22, 09.00 Uhr, bis zum 25.04.22, 09.00 Uhr, wurde in der Talstraße ein Pkw Opel eines 73-jährigen Seeseners beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Betrug

Erneut kam es zu einem Betrug im Zusammenhang mit Geldforderungen über den Messengerdienst "WhatsApp". Die angebliche Tochter einer 70-jährigen Seesenerin bat hierbei um insgesamt drei Banküberweisungen auf ein fremdes Konto. Die Mutter tätigte zwei Überweisungen, bevor sie die Betrugsmasche erahnte und ihre Tochter anrief, welche keinerlei Geldforderungen gestellt hatte. Es entstand der Geschädigten ein Schaden von insgesamt 2354 Euro. Bei einem ähnlich gelagerten Fall wurde versucht, einen 88-jährigen Seesener zu betrügen. Dieser Versuch misslang, da dieser den Betrugsversuch sofort erkannte und auf die Geldforderungen in keiner Weise reagierte.

i.A. Behnke, POK'in

