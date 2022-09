Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Einbruch ohne Beute.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (19./20.09.2022) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Blaise-Pascal-Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchwühlten ein Büro des Tierfutterbetriebes, machten jedoch augenscheinlich keine Beute. In der gleichen Nacht wurde unweit des Tatorts in der gleichen Straße ein Fenster eines weiteren Betriebes eingeworfen, offenbar wurde das Gebäude jedoch nicht betreten. Vielleicht wurden die Täter gestört. Hinweise zum Einbruch und dem Einbruchsversuch richten sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

