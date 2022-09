POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Personensuche mit Polizeihubschrauber

Aalen (ots) - Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen Ein 65-Jähriger befuhr am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Hegelstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei bekam er offensichtlich massive gesundheitliche Probleme in deren Folge er nach links von der Straße abkam, in eine Hecke fuhr und durch ein Gartentor gestoppt wurde. Zudem wurde auch noch ein Mercedes beschädigt. Zeugen leisteten erste ...

