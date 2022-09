Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 65-Jähriger befuhr am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Mitsubishi die Hegelstraße in Richtung Stadtmitte. Hierbei bekam er offensichtlich massive gesundheitliche Probleme in deren Folge er nach links von der Straße abkam, in eine Hecke fuhr und durch ein Gartentor gestoppt wurde. Zudem wurde auch noch ein Mercedes beschädigt. Zeugen leisteten erste Hilfe, kurze Zeit später traf der Rettungsdienst ein, reanimierte den Mann und verbrachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von geschätzten 17500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Weiler: Ortsschild entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Diebe das Ortsschild der Gemeinde Weiler in den Bergen. Zudem wurden nun zum wiederholten Mal die Warnbaken zur Absperrung des Furtlepass in die dortige Wiese geworfen. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise werden vom Polizeiposten Waldstetten unter Telefon 07171/42454 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell