POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen entwendet, Pkw beschädigt

Aalen (ots) - Oberrot: Einbruch Zwischen Dienstagmittag um 12:15 Uhr und Mittwochvormittag 09:30 Uhr drang ein Dieb in einen Golfclub in der Höhenstraße ein. Dort dursuchte er das Gebäude und entwendete Bargeld, sowie Küchengeräte und einen Laptop. Ebenfalls verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen ...

mehr