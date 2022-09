Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfallflucht, Lkw gerät in Brand

Aalen (ots)

Oberrot: Einbruch

Zwischen Dienstagmittag um 12:15 Uhr und Mittwochvormittag 09:30 Uhr drang ein Dieb in einen Golfclub in der Höhenstraße ein. Dort dursuchte er das Gebäude und entwendete Bargeld, sowie Küchengeräte und einen Laptop. Ebenfalls verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 07:45 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einer in der Daimerlstraße geparkten Audi und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugenhinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Satteldorf: Lkw gerät in Brand

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet gegen 23 Uhr ein Lkw auf dem Parkplatz Bronnholzheim an der A6 in Brand. Das Feuer brach infolge eines technischen Defekts beim Start des Fahrzeugs aus. Es konnte durch den 45-jährigen Fahrer des Lkw gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich bislang nicht genauer beziffern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell