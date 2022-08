Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Die Polizei warnt: Lassen Sie beim Lüften nur die frische Luft in die Wohnung - und nicht die Einbrecher

Krefeld (ots)

Diese Woche ist es in Krefeld wieder passiert: Einbrecher konnten sich leicht Zutritt zu Wohnungen verschaffen, weil Fenster oder Türen zum Lüften unbeaufsichtigt offenstanden.

Am Dienstag (23. August 2022) war ein Mann in der Mittagszeit über ein Baugerüst durch das geöffnete Schlafzimmerfenster in eine Wohnung geklettert, während die Mieterin gerade kurz mit dem Hund in der Nähe unterwegs war. Als sie zurückkehrte, versteckte der Einbrecher sind zunächst im Schlafzimmer und floh dann mitsamt einer Münzsammlung vor den Augen der Frau durch das Fenster aus der Wohnung.

Am Mittwoch darauf drang ein Einbrecher in der Früh durch die geöffnete Tür in ein Haus ein und durchwühlte die Zimmer im Erdgeschoss, während eine Mutter und ihre Kinder sich im ersten Stock im Schlafzimmer eingeschlossen hatten. Die Frau rief die Polizei; die Beamten umstellten das Haus und konnten den Täter festnehmen.

Die Polizei rät: Lassen Sie beim Lüften die entsprechenden Räumlichkeiten nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass niemand geöffnete Fenster im Obergeschoss von außen erreichen kann, zum Beispiel über ein Baugerüst, Vordächer oder Mülltonnen.

Wie schützt man seine Wohnung vor Einbrechern? Die Polizei berät dazu kostenlos - die wichtigsten Infos und Ansprechpartner finden Sie hier: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-praevention-3 (284)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell