POL-KR: Fischeln: Kabeldiebe flüchten von Firmengelände - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Montag (22. August 2022) sind mindestens zwei Kabeldiebe in ein Firmengelände an der Untergath eingedrungen. Gegen 4 Uhr bemerkten zwei Mitarbeiterinnen das aufgebrochene Schloss der Toreinfahrt und einen firmeneigenen Transporter, der die Zufahrt versperrte. Die Täter hatten die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen, das Fahrzeug weggerollt und damit den Weg blockiert. Aus mehreren Garagen, die ebenfalls aufgebrochen wurden, entwendeten sie schließlich mehrere Meter Kabel.

Als sich die beiden Mitarbeiterinnen dem Bürogebäude näherten, raste plötzlich ein Sprinter durch einen Maschendrahtzaun vom Gelände auf die Straße. Ein Mann, der sich ebenfalls auf dem Gelände befunden hatte, rannte hinterher und sprang in das Fahrzeug, welches sich in Richtung Autobahn entfernte.

Weder Sprinter noch Täter konnten von den beiden Zeuginnen beschrieben werden.

Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (281)

