Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Raub

Gelsenkirchen (ots)

Ein 34 Jahre alter Gelsenkirchener hat am frühen Dienstagmorgen, 16. August 2022, die Polizei gerufen. Er gab an, ausgeraubt worden zu sein. Als die ersten Polizeibeamten um 3.46 Uhr eintrafen, machte ein Zeuge auf sich aufmerksam, der die Tat und die Tatverdächtigen beobachtet hatte. Beamte konnten sie die beiden Tatverdächtigen, zwei 18 und 21 Jahre alte Männer, samt Diebesgut in der Nähe stellen. Einer der beiden versuchte unmittelbar zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung erneut gestellt werden. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten sie zur Identitätsfeststellung zur Wache, von wo sie später wieder entlassen wurden. Der Beraubte, ein 34 Jahre alter Mann, hatte sich zunächst vom Tatort entfernt, konnte aber später in seiner Wohnung angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

