POL-GE: 104 Dezibel lauter Porsche sichergestellt

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen am Montag, 15. August 2022, schwer verletzt wurde, ermittelt die Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 13.15 Uhr waren ein 67-jähriger Gelsenkirchener und ein 52 Jahre alter Mann aus Düsseldorf in einem Mehrfamilienhaus in Streit geraten. In dessen Verlauf verletzte der Gelsenkirchener den 52-Jährigen mit einem ...

