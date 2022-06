Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Pfarrheim

Emmerich-Vrasselt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (25. Juni 2022), 20.30 Uhr, und Sonntag, 08.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Kunststofftür Zugang zu den Räumlichkeiten des Pfarrheims an der Straße Dreikönige, Einmündung Reeser Straße (L 7). Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht, sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Täter entwendeten Teile einer Musikanlage. Einen Equalizer und ein Sitzpolster wurden auf der Flucht von ihnen in Tatortnähe zurückgelassen. Hinweis zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

