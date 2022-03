POL-HST: Zeugenaufruf nach erneutem Einbruch in Dranske

Stralsund (ots) - Nachdem ein 51-jähriger Afghane in Stralsund am Samstagabend Opfer eines schweren Raubes geworden ist (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5163662). Am Sonntag (06.03.2022) kam es zu einem weiteren Übergriff auf den Mann. Dieses Mal konnte die Polizei die Tatverdächtigen ermitteln. Am Sonntag (06.03.2022), gegen 15:15 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Polizei informiert, dass drei ...

