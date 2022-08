POL-GE: Mann mit zwei offenen Haftbefehlen festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Gestern Abend, 15. August 2022, sind wiederholt Polizeibeamte eingeschritten, weil sich ein Ehepaar in Bismarck stritt. Gegen 18.25 Uhr beobachteten Polizeibeamte in zivil zunächst im Kreuzungsbereich Florastraße und Emmastraße, wie sich die beiden in einem Fahrzeug laut stritten. Als der Mann ausstieg und wild in Richtung der Frau gestikulierte, die am Steuer saß, stiegen die Beamten aus und ...

mehr