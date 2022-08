POL-GE: Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter genutzt, um in eine Wohnung in Erle einzubrechen. Dabei verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von 20 Uhr am Freitagabend, 29. Juli 2022, bis 15.30 Uhr am Samstagnachmittag, 13. August 2022, Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Tiemannsweg und entwendeten Wertsachen. Mit einem in der Wohnung gefundenen Fahrzeugschlüssel ...

