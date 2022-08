Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtige Einbrecher gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter genutzt, um in eine Wohnung in Erle einzubrechen. Dabei verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von 20 Uhr am Freitagabend, 29. Juli 2022, bis 15.30 Uhr am Samstagnachmittag, 13. August 2022, Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Tiemannsweg und entwendeten Wertsachen. Mit einem in der Wohnung gefundenen Fahrzeugschlüssel erhielten die Täter zudem Zugriff auf ein Auto der Familie. Dieses wurde Zeugenangaben zufolge bewegt, jedoch später in Nähe des Tatortes wieder geparkt. Zeugen beschrieben einen Mann, der sich an der Örtlichkeit auffällig verhielt. Er ist circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Er trug eine Jeanshose sowie eine Trainingsjacke der Marke "Nike". Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

