Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter flüchtet nach Unfall mit Feuerwehrauto

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Autofahrer, der am vergangenen Freitag, 12. August 2022, in einen Unfall mit einem Leiterwagen der Feuerwehr Gelsenkirchen verwickelt war. Der Fahrer des Feuerwehrautos gab an, um 19.15 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der Kreuzung Ringstraße und Kirchstraße gewendet zu haben. An dem Wagen waren Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Während des Wendemanövers habe ein Auto versucht, den Wagen links zu überholen. Dabei kam es zum Kontakt beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs informierte umgehend seine Leitstelle, setzte seine Fahrt aber wegen des dringenden Einsatzes fort. Auch der Unfallgegner entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu rufen oder auf sie zu warten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Fahrer des am Unfall beteiligten Fahrzeugs. Dabei handelt es sich vermutlich um einen silbernen Mercedes der C-Klasse älteren Baujahrs, möglicherweise einen CLK. Der Fahrer hatte dunkle Haare und einen Schnäuzer. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6222 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell