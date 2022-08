Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Getränkekisten brennen in Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand in einem Sportvereinsheim in der Altstadt hat die Polizei am Samstag, 13. August 2022, die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte hatten sich Zugang zu dem Gebäude an der Zeppelinallee verschafft. Im dortigen Keller gerieten in der Zeit von 6.30 bis 7.30 Uhr diverse Getränkekisten in Brand, die durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr gelöscht wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell