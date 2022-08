Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkohol und Drogen am Steuer/23-Jähriger vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitagmorgen, 12. August 2022, gegen 1 Uhr einen 23 Jahre alten Mann angehalten, der zuvor mit seinem Transporter in Schlangenlinien vor ihnen herfuhr. Bei der Kontrolle auf der Husemannstraße in der Altstadt erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und die notwendige Sicherheitsleistung nicht aufbringen konnte, nahmen ihn die Beamten wegen Fluchtgefahr vorläufig fest und brachten ihn in das Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell