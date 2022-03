POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und 30.000 Euro Sachschaden

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einer allgemeinen polizeilichen Verkehrskontrolle am vergangenen Montag, kurz vor 16 Uhr, in der Werderstraße wurde ein Pkw Mercedes-Benz überprüft. Der Fahrer gab zwar gegenüber den kontrollierenden Polizeibeamten seine angeblichen Personalien an, hatte aber keine Ausweisdokumente dabei. Die aufmerksamen Polizeibeamten des ...

mehr