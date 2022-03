Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Unfall auf B 45; kurzfristige Vollsperrung; eine Verletzte; Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Neckargemünd (ots)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Neckargemünd gegen einen 26-jährigen Lamborghini-Fahrer.

Der Mann war am Mittwochvormittag auf der B 45 von Neckargemünd in Richtung Bammental unterwegs. Gegen 9.40 Uhr soll er in Höhe des "Alten Sportplatzes", eingangs einer langgezogenen Rechtskurve, zunächst drei Fahrzeuge trotz Überholverbots überholt haben, die vor ihm angehalten hatten. Als dem 26-Jährigen eine 67-jährige Audi-Fahrerin entgegenkam, zog er nach rechts und streifte eine 64-jährigen Skoda-Fahrerin, die als erstes dieser drei Fahrzeuge gewartet hatte, um nach links auf den Parkplatz des "Alten Sportplatzes" abzubiegen. Gleichzeitig wich die Audi-Fahrerin ihrerseits nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des 26-Jährigen zu vermeiden.

Während der Mann durch die seitliche Kollision unverletzt blieb, erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen, die sie von ihrem Hausarzt untersuchen lassen will.

Der Sportwagen und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000.- Euro.

Während des Abschleppens beider Fahrzeuge wurde die B 45 kurzfristig voll gesperrt.

Der Führerschein des 26-Jährigen wurde beschlagnahmt.

