POL-MA: Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neckargemünd (ots) - Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Neckargemünd gegen einen 26-jährigen Lamborghini-Fahrer. Der Mann war am Mittwochvormittag auf der B 45 von Neckargemünd in Richtung Bammental unterwegs. Gegen 9.40 Uhr soll er in Höhe des "Alten Sportplatzes", ...

