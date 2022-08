Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Radfahrer stürzt über Autotür und verletzt sich - Tipps der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bismarck ist ein 31-jähriger Radfahrer am Dienstag, 16. August 2022, schwer verletzt worden. Mit seinem Fahrrad war der Essenerer gegen 7.30 Uhr auf der Marschallstraße unterwegs. Als eine 48-jährige Autofahrerin aus Gelsenkirchen kurz vor dem Radfahrer ihre Autotür öffnete, prallte der 31-Jährige gegen diese und stürzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Immer wieder werden Polizei und Rettungskräfte zu sogenannten "Dooring-Unfällen" gerufen, bei denen Zweiradfahrer in voller Fahrt über unmittelbar vor ihnen geöffnete Autotüren geschleudert werden oder dagegen fahren und anschließend stürzen. Autofahrer sollten sich deshalb vor dem Öffnen der Wagentür vergewissern, dass im fließenden Verkehr von hinten kein anderer Verkehrsteilnehmer naht - für den die plötzlich geöffnete Tür zur Falle werden könnte. Wichtig ist deshalb, vor dem Aussteigen aus dem Auto unbedingt in den Rückspiegel und über die Schulter zu blicken. Besonders hilfreich ist hierbei der "Holländische Griff", bei dem die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet wird. So wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn gedreht, sodass von hinten kommende Fahrzeuge besser gesehen werden. Gleiches gilt für die Beifahrertür, die hierbei mit der linken Hand geöffnet wird, sodass Fahrradfahrer und Fußgänger vor dem Öffnen der Tür bemerkt werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell