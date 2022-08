Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung Streifenwagen

Krefeld (ots)

Am Samstag (20. August 2022) um 09:30 Uhr kam es auf der Kreuzung Preußenring und St.-Anton-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem VW Golf, bei dem alle Beteiligten verletzt wurden.

Aufgrund eines Einsatzes fuhr ein Streifenwagen mit Sonderrechten über den Preußenring in Fahrtrichtung Marktstraße. An der Kreuzung St.-Anton-Straße tastete er sich bei Rot in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einem VW Golf zusammen, der von der St.-Töniser-Straße kommend weiter auf die St.-Anton-Straße fahren wollte.

Bei dem Unfall wurden die 24-jährige Fahrerin vom Streifenwagen und der 43-jährige Fahrer des VW Golf schwer verletzt. Der 22-jährige Beifahrer im Streifenwagen wurde leicht verletzt. Alle Airbags hatten ausgelöst. Es entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden.

Die Unfallbeteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser und beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt (278).

