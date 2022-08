Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: POL-KR: Fischeln: Auto prallt gegen Baum - Fahrer eingeklemmt

Krefeld (ots)

Ein 76-jähriger Krefelder ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag schwer verletzt worden. Der Mann war kurz nach 14 Uhr mit seinem Auto auf der Anrather Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der Krefelder musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. (277)

