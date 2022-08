Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Auf offener Straße: Goldkette geraubt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagmittag (18. August 2022) um 11:52 Uhr wurde einer 75-jährigen Krefelderin in Bockum die Halskette geraubt. Die Seniorin war gerade auf ihrem Nachhauseweg (in Höhe der Dachsstaße 6) als zwei Männer aus einem silberfarbenen oder weißen Kombi mit einem vermutlich ausländischen Kennzeichen ausstiegen und sie ansprachen. Der Kombi hielt direkt neben der Seniorin auf der Straße. Einer der Männer habe ihr einen Zettel hingehalten und nach Hilfe gefragt. Als sie auf den Zettel schaute, entriss der Unbekannte ihr die Goldkette vom Hals und schubste sie zwei Mal. Die Männer flüchteten daraufhin mit der Beute in dem Kombi über die Friedrich-Ebert Straße in Richtung Innenstadt. Die beiden Männer beschrieb die Krefelderin als Südeuropäer, ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren und gebräunter Haut. Der Fahrzeugführer war ca. 30-35 Jahre alt; der Beifahrer war ca. 25 Jahre alt. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und trugen dunkle Kleidung. Zwei Zeugen beobachteten die Tat ebenfalls aus dem Fenster des dortigen Wohnhauses und riefen die Polizei. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (276)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell