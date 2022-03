Polizei Mettmann

POL-ME: Mann bedroht Autofahrerin - Monheim - 2203126

Mettmann (ots)

Eine 34-jährige Frau ist am Montag (21. März 2022) in Monheim am Rhein von einem Mann ausländerfeindlich beleidigt worden. Eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung wurde gefertigt.

Das war geschehen:

Gegen 13.40 Uhr war eine Frau aus Monheim gemeinsam mit ihrem Kind im Auto, einem schwarzen Renault, unterwegs. Als sie in Monheim auf der Straße Frohnkamp auf Höhe der Hausnummer 18 war, nahm sie am Straßenrand einen älteren Mann wahr, der wild gestikulierte. Plötzlich schlug und trat der Mann gegen den Renault und beleidigte die Monheimerin, welche ein Kopftuch trug, rassistisch. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Lindenstraße. Die 34-Jährige erstattete Anzeige, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 65 bis 70 Jahre alt - europäisches Erscheindungsbild - weiß-graue Haare - blaue Augen - trug einen Drei-Tage-Bart - trug eine dunkle kurze Jacke - trug eine Jeans - schlanke Statur

Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte es sich bei dem Mann um einen bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Monheimer handeln. Die Polizei ist dennoch auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben und Anhaben zu dem Mann machen können. Die Wache in Monheim ist unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

