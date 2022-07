Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall am Einkaufszentrum: Zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag, 28. Juli, sind zwei Personen verletzt worden - eine davon schwer. Die Polizei sucht nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines beteiligten Pkw.

Gegen 9.50 Uhr fuhr ein 63-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus (Linie 368) auf der Straße "Am Einkaufszentrum" in Richtung des Einkaufszentrums.

In Höhe der Autobahnauffahrt zur A 40 in Richtung Dortmund fuhr zeitgleich ein roter Kleinwagen rechts an dem Linienbus vorbei und scherte nach derzeitigem Stand unmittelbar vor dem Bus wieder nach links ein.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei stürzten zwei Frauen aus Bochum (55, 72) und wurden mit teils schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den oder die Fahrer/in des roten Kleinwagens sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell