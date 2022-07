POL-BO: Polizei nimmt Randalierer (28) in Gewahrsam

Bochum (ots) - Am späten Dienstagabend, 26. Juli, ist eine 20-jährige Frau aus Bochum mit einem Messer schwer verletzt worden. Eine 33-jährige Tatverdächtige aus Hennigsdorf (Brandenburg) wurde festgenommen. Auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße in Bochum kam es gegen 21.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung ...

mehr