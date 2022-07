Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall nach Sekundenschlaf

Nieder-Olm (ots)

Am Montagnachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall im Bereich Nieder-Olm insgesamt vier Personen verletzt. Gegen 14:29 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Rheinhessen, mit seinem Opel die Landstraße L413 von der A63 kommend in Richtung Stadecken-Elsheim. Zur gleichen Zeit befuhren ein 59-jähriger Mann aus Hochheim und hinter ihm eine 46-jährige Frau aus dem Kreis Alzey-Worms die Landstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf gerader Strecke, im Bereich "Am Giener", verfiel der 53-Jährige, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw des 59-Jährigen kommt. glücklicherweise in abgemilderter Form, da sich die PKW ausschließlich an der jeweils linken Fahrzeugfront trafen. Aufgrund des plötzlichen Zusammenstoßes konnte die 46-jährige nicht mehr rechtzeitig verlangsamen und fuhr auf den Pkw des 59-Jährigen auf. Die beiden Fahrer, die Fahrerin, sowie die Beifahrerin des 59-Jährigen wurden verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die L 413 muss zeitweise voll gesperrt werden, was zu Verkehrsstörungen führte. Während der Unfallaufnahme wurden die Funkstreifen der Polizeiinspektion Mainz 3 durch die Autobahnpolizei aus Heidesheim unterstützt. Es mussten zusätzlich Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen zwei Verkehrsteilnehmer gefertigt werden, die sich nicht an die polizeilichen Absperrungen hielten.

