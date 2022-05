Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Drei Gartenhütten aufgebrochen + Diebe im Einfamilienhaus + Fenster eingeschlagen + Leergut aus Schwimmbad entwendet + Auto auf Parkplatz zerkratzt + Katalysator entwendet + Unfallfluchten

Bad Vilbel- Gronau: Drei Gartenhütten aufgebrochen

Die Besitzer von drei Gartenhütten in der Kleingartenanlage im Riedmühlenweg meldeten am Sonntag (1. Mai) Einbrüche. Vermutlich kamen die Diebe in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 20 Uhr und 12.15, auf die jeweiligen Grundstücke. An allen Hütten hinterließen sie durch das gewaltsame Eindringen Schäden in dreistelliger Höhe. In zwei Hütten fanden sie bei der Durchsuchung der Habseligkeiten wohl nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut, aus der dritten entwendeten sie Bluetooth-Lautsprecher im Wert von etwa 25 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Telefonnummer 06101/54600, bittet um Zeugenhinweise.

Reichelsheim: Diebe im Einfamilienhaus

Bisher steht nicht fest, wie die Diebe am zurückliegenden Wochenende in das Haus in der Geilbelstraße gelangten. Zwar befanden Hebelspuren an der Terrassentür, die Tür aber war nach wie vor verschlossen. Fakt ist aber, dass Unbekannte zwischen 18.45 Uhr am Freitag (29. April) und 12.40 Uhr am Sonntag das Haus betraten und durchsuchten. Anschließend flüchteten sie mit Werkzeug und Tabakwaren sowie Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Nur wenige hundert Meter weiter, in der Riedstraße, brachen Diebe zwischen 21 Uhr am Donnerstag (28. April) und 10 Uhr am Samstag die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Zimmer. Anschließend flüchteten sie mit einer Gitarre und Rotwein im Gesamtwert von etwa 220 Euro. Der entstandene Schaden an der Tür beträgt 250 Euro. Die Kripo in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise.

Karben- Burg-Gräfenrode: Durch den Keller ins Wohnhaus

Etwa 100 Euro hoch ist der Schaden an der Kellertür eines Wohnhauses in der Wetterauer Straße, den Einbrecher am Wochenende verursachten. Zwischen 15 Uhr am Freitag (29. April) und 8.30 Uhr am Sonntag gelangten sie über die Kellertür ins Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchteten sie ohne Diebesgut, die Kripo in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise.

Nidda- Ober-Widdersheim: Fenster eingeschlagen

Unbekannte schlugen am Samstag (30. April) gegen 22.45 Uhr eine Scheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Forststraße ein. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro, Näheres ist zu den Umständen bisher nicht bekannt. Die Polizei in Büdingen (Telefonnummer 06042/96480) bittet um Hinwiese: Wem ist zur Tatzeit in der Forststraße etwas Verdächtiges aufgefallen?

Bad Nauheim: Fensterscheiben beschädigt

Mehrere Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses beschädigten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag (30. April). Zwischen 23 und 4 Uhr verursachten sie damit einen mehrere hundert Euro hohen Schaden in der Karlstraße. Die Polizei in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise.

Bad Nauheim: Leergut aus Schwimmbad entwendet

Zwei Kisten Leergut im Wert von sieben Euro entwendeten Unbekannte vom Gelände des Schwimmbads in der Straße In der Au. Dazu mussten sie einen Holzzaun überwinden, den sie dabei zerstörten. Zudem beschädigten sie ein Metalltor. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro und entstand in der Nacht von Freitag auf Samstag (30. April), zwischen 23 Uhr und 6.45 Uhr. Die Polizei in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise.

Butzbach: Auto auf Parkplatz zerkratzt

Vermutlich nicht durch einen Unfall, sondern durch reinen Zerstörungswillen entstanden am Donnerstag (28. April) Schäden in Höhe von 800 Euro an einem geparkten schwarzen Volvo. Dieser stand zwischen 14 und 15.20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Kaiserstraße. In diesem Zeitraum hinterließen Unbekannte tiefe Kratzspuren im vorderen rechten Kotflügel. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4010).

Rosbach- Ober-Rosbach: Katalysator entwendet

Aus einem in der Konrad-Adenauer-Straße geparkten Opel Astra entwendeten Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28. April) den Katalysator. Wann genau die Langfinder das Diebesgut im Wert von 635 Euro an sich nahmen, ist nicht bekannt. Am Astra hinterließen sie dabei Schäden in Höhe von 1.800 Euro. Die Polizei in Friedberg (Telefonnummer 06031/6010) bittet um Zeugenhinweise.

Unfallfluchten

Friedberg: Z4 angefahren

Einen geparkten grauen BMW beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitag (29. April). Vermutlich entstanden die 1500 Euro hohen Schäden beim Ein- oder Ausparken auf dem toom-Parkplatz in der Straßheimer Straße. Dort stand der Z4 zwischen 12.30 und 13.10 Uhr. Anstatt sich um die Schäden zu kümmern, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg- Ossenheim: Ford touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 16 Uhr am Freitag (29. April) und 13 Uhr am Samstag einen grauen Ford Focus, der im Markwiesenweg am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Der Verursacher flüchtete, anstatt sich um den Schaden von 800 Euro zu kümmern. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise zum Verursacher (Telefonnummer 06031/6010).

Florstadt: Auf der A5-Auffahrt gegen Schild gefahren

Ein unbekannter Autofahrer geriet am Samstag (30. April) von der Auffahrt zur A5 Richtung Dortmund nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Schaden am umgeknickten Mast beträgt etwa 300 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Eventuell war er dabei mit einem roten PKW unterwegs. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Mittelhessen bitten um Hinweise (Telefonnummer 06033 70435010).

